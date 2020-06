Flachi: “Cutrone? È stato valutato troppo in fretta, per me domani non giocherà”

L’ex attaccante ed opinionista di Radio Bruno Francesco Flachi è intervenuto durante il Pentasport di oggi: “Cutrone? L’unica cosa che posso dire è che per un attaccante conta tanto la continuità. Secondo me giocherà Chiesa domani, non sarà Cutrone la punta. Quanto vale come attaccante? Ho sempre avuto un mio pensiero sui giovani calciatori di oggi, si tende a dargli una valutazione troppo in fretta. Parlando in generale a me la squadra contro la Lazio è piaciuta, siamo stati sfortunati a livello arbitrale ma non mi sento pessimista”.