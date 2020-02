Flachi: “Contro la Samp sarà quasi uno scontro diretto. Alla Fiorentina manca ancora la capacità di chiudere le partite”

Francesco Flachi ha rilasciato un’intervista a Tuttomercatoweb.com in cui parla del match della viola domenica a Genova contro la Samp:

La partita di domenica tra Fiorentina e Sampdoria sarà quasi uno scontro diretto; la Samp sta facendo bene ultimamente con Quagliarella, Ramirez e Gabbiadini. La viola era arrivata ad avere 10 punti sulla zona salvezza ma ultimamente non ha fatto troppo bene. Penso che la Sampdoria sia in un buon momento mentre alla squadra di Iachini manchi ancora qualità e soprattutto la capacità di saper chiudere la partita. Domenica servirà una grande partita perchè contro l’Atalanta la Fiorentina è indietreggiata davvero troppo, credo le manchi la forza di qualche giocatore offensivo che tenga su la squadra. Cutrone? Non so se in questo momento sia preferibile far giocare lui o Vlahovic, probabilmente possono anche giocare insieme.

https://www.violanews.com/news-viola/fiorentina-la-paura-retrocessione-e-tornata-serve-la-reazione-a-giugno-rocco-potrebbe-fare-la-rivoluzione/