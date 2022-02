Flachi ci crede: “Coppa Italia strada per l’Europa. Fiorentina, puoi vincerla”

Le parole dell'ex bomber Viola

"Si sapeva che Vlahovic voleva andare via, mancava di sapere solo se a gennaio o a giugno. È stata un’operazione in cui la società ha fatto quello che doveva fare, ha portato tanti soldi da investire sul mercato. È vero che la Fiorentina ha perso un giocatore, ma se la sua volontà era quella di andare via, è giusto che la società faccia le proprie considerazioni. Sappiamo la rivalità che c’è con la Juventus e il suo approdo in bianconero ha portato a qualche dispiacere. In questo momento poi la Fiorentina è una diretta concorrente della Juve, rinforzarla può portare a qualche problema. "

"Fiorentina-Lazio? Mi auguro che sia una bella partita. Entrambe hanno gioco e qualità. La vittoria di una delle due metterebbe in una situazione, non dico definitiva, ma con dei punti da recuperare che non è mai facile, sia per la Lazio che per la Fiorentina. Coppa Italia? Guardando il campionato italiano c’è molto equilibrio. Chi arriva in fondo sono sempre le squadre che devono lottare per i posti di Champions o Europa League, quindi qualcosa possono lasciare e, se uno è bravo a sfruttare queste occasioni, può ambire veramente alla finale. Io credo che la Lazio e la Fiorentina hanno tutto per arrivarci, anche perché è una scorciatoia per arrivare prima in Europa. All’inizio non viene data importanza alla Coppa Italia, poi quando si arriva ai Quarti piace a tutti. Sono rimaste le più forti, si daranno battaglia per arrivare in finale."