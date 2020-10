Flachi: “Chiesa con la fascia di capitano? Ingiusto per chi resta”

L’ex viola Francesco Flachi è intervenuto a Radio Bruno Toscana:

L’errore di ieri è stato principalmente di Kouamé, ma anche di chi era vicino a lui perché nessuno gli ha detto che era solo e che, quindi, avrebbe potuto stoppare la palla. Chiesa con la fascia di capitano? Ingiusto, se dovesse andare via ufficialmente, avergliela data nei confronti di chi resta alla Fiorentina. Sarebbe stato giusto, per motivi di rispetto, farla indossare a un giocatore che resterà. Queste cose, in uno spogliatoio, si possono prendere con antipatia.