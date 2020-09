Flachi: “Bonaventura? Sarebbe buon acquisto, ma manca l’attaccante”

L’ex attaccante della Fiorentina, Francesco Flachi, ha parlato a Radio Bruno Toscana:

Bonaventura?La Fiorentina prenderebbe un buon giocatore, è uno dei pochi centrocampisti che segna. Mi chiedo perché il Milan abbia deciso di non rinnovargli il contratto. Alla Fiorentina, però, manca l’attaccante, il centrocampista non è la priorità. Vlahovic? Se la Fiorentina non prenderà un attaccante, resterà a Firenze. In caso contrario, è giusto che il serbo vada via un anno a fare esperienza. Deve imparare i movimenti dell’attaccante, è acerbo. Una squadra come il Verona potrebbe esaltare le sue caratteristiche. Amrabat? Non è vero che detta i tempi della squadra perché non è un regista.