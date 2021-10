Flachi: “Vlahovic? Ai miei tempi lo spogliatoio lo avrebbe escluso”

La dura analisi dell'ex viola su Vlahovic e sulle ripercussioni che il caso potrà aprire nello spogliatoio viola

Nel corso di 30° minuto in onda su Toscana TV, l'ex viola Francesco Flachi ha parlato della questione Vlahovic, che tiene banco in queste ore in casa Fiorentina, e non solo: "Certe situazioni possono influire negativamente sullo spogliatoio, in questi quindici giorni Italiano deve individuare un vice-Vlahovic con i giocatori che ha in casa. La personalità del calciatore conterà tanto, se non segnerà per due partite dagli spalti arriverà qualche fischio, e per me alla lunga non ce la farà. Lo spogliatoio come può reagire? Non è facile, ai miei tempi lo avremmo isolato, se non vuoi giocare nella mia squadra sei escluso. Fiducia a Kokorin? Non può giocare, col Venezia giocherei con Nico Gonzalez falso 9".