Flachi: “Montella vuole un attaccante da 15 gol a stagione”

L’ex giocatore della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato ai microfoni di Radio Bruno del momento della squadra viola:

I viola devono accelerare sul mercato, sono leggermente indietro rispetto alle altre squadre: ha fatto bene Pradè ad ammetterlo, ci vuole del tempo e non è facile avere uno squadrone. Veretout? Credo ci sia qualcosa di definitivo, altrimenti non sarebbe tornato a Firenze. Parole di Montella sugli attaccanti? Ha detto che ne vuole uno da 15 gol in su. Vlahovic ha giocato poco e niente, ha buone cose ma è troppo giovane. Dipende anche dal modulo che verrà utilizzata