Firicano: “La rosa viola è buona e completa. Obiettivo minimo? Stare vicini all’Europa”

L’ex difensore della Fiorentina Aldo Firicano ha parlato a TMW della squadra di Iachini, soffermandosi in particolare su due nuovi innesti. Di seguito un estratto delle sue parole: “La posizione a cui la Fiorentina può ambire è sicuramente a ridosso delle squadre che andranno all’Europa, la rosa è assolutamente buona e numericamente completa; considerando le qualità dei giocatori questo è l’obiettivo minimo che la squadra si deve porre. Callejon? Le sue caratteristiche sono più quelle di un terzo d’attacco o di un quarto di centrocampo piuttosto che un quinto di centrocampo, ma alla fine questi sono discorsi teorici. Rimane un giocatore di qualità e continuità che potrà sparigliare in particolare le partite più difficili. Martinez Quarta? Lo conosco poco e sono molto curioso, storicamente gli argentini hanno fatto bene in Italia quindi sono fiducioso”.