Firicano: “Iachini è andato oltre le richieste. Chiesa? Andrà via, la società glielo ha promesso”

L’ex viola Aldo Firicano è intervenuto in diretta su Radio Sportiva:

Zenga, come Iachini, ha portato la sua squadra in porto e quindi ci poteva stare la conferma. La società ha tenuto Beppe credendoci, non credo sia successo per mancanza di alternative. La Fiorentina è arrivata decima, ha fatto più di quello che gli era stato chiesto. Iachini ha convinto la proprietà a continuare insieme: ora serve praticità per stare a ridosso delle grandi squadre. Chiesa? Mi aspetto la cessione, ma ci sono altri giovani di prospettiva come Castrovilli e Milenkovic che avranno tanti estimatori. Credo che Federico andrà via, negli ultimi mesi era tornato il sereno perchè probabilmente gli era stato detto che avrebbe potuto iniziare una nuova esperienza.

L’agente Naletilic a VN: “Pasalic è stato ad un passo dalla Fiorentina. Stavo portando Gundogan in viola…”