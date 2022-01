Firicano: “Fa rabbia, ma adesso serve stare accanto ai nuovi. Cabral ha qualità”

Le considerazioni su una partenza estremamente dolorosa per la Fiorentina

"E' sorprendente che il trasferimento alla Juve sia arrivato ora, magari me lo aspettavo a giugno. Credo che comunque fosse una cosa che alla fine dovesse accadere. C'era da prepararsi semmai mentalmente ad una partenza così importante, ora però occorre guardare al futuro. Occorre ripartire da altri giocatori spalmando i gol di Vlahovic su altri elementi, in particolare i nuovi. Cabral ha qualità, c'è l'esigenza però che sia subito pronto. E i nuovi hanno bisogno di un periodo di rodaggio. La Juve, la nemica di sempre, da qualche anno si prende i talenti dalla Fiorentina e questo fa scatenare la bile dei sostenitori viola. Capisco, che non è accettabile una cosa del genere. Serve prendere qualche digestivo per farsela passare in fretta. E occorre star vicino ai nuovi in modo che possano far bene al più presto".