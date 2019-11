Fiorentina: Vlahovic in vantaggio su Boateng, Chiesa out

La Fiorentina domani sera affronterà una sfida molto delicata per il proseguo della stagione, con il Lecce che farà visita ai viola. Montella continua ad avere qualche problema di formazione, con Federico Chiesa che difficilmente sarà della gara, visto che per tutta la settimana non si è allenato in gruppo. Secondo quanto riporta Radio Bruno, la formazione dei viola sarà con tutta probabilità il 3-5-2, con Dragowski in porta, con davanti a lui Milenkovic, Caceres e Ceccherini in difesa, con il 17 in netto vantaggio su Ranieri. Il centrocampo torna ad essere quello dei titolarissimi, con Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli e Dalbert. Davanti,sicuramente Franck Ribery e accanto a lui Dusan Vlahovic, in vantaggio su Boateng.