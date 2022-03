Fiorentina-Verona, biglietti per Under 14 gratis nelle curve

Promozione speciale per Fiorentina-Verona: Under 14 gratis nelle curve, a 5 euro negli altri settori

Per la partita di domani contro il Verona, come scrive La Nazione saranno gratuiti i biglietti per gli Under 14 nelle due curve, mentre saranno a un prezzo simbolico di cinque euro per tutti gli altri settori del Franchi. E' questa l'iniziativa della Fiorentina per incentivare i giovanissimi a venire allo stadio per il match contro i gialloblu insieme alle loro famiglie. A fronte dell'acquisto di un biglietto per l'adulto accompagnatore - si legge - chi non ha ancora compiuto 14 anni avrà la possibilità di vivere quasi del tutto gratuitamente una domenica all'insegna dei colori viola. Tranne in parterre di tribuna, in maratona e in Fiesole, dove la disponibilità è limitata, ci sono ancora molti posti negli altri settori del Franchi.