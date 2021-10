Fiorentina Under 17, i viola stravincono il derby toscano

I ragazzi di Galloppa rifilano un sonoro poker all'Empoli

Nessun problema per la Fiorentina Under 17 di mister Galloppa, che ha stravinto il derby toscano contro l'Empoli con un netto 4-0.

Viola subito avanti al 7' con Saltamacchia per poi raddoppiare al 68' con il gol di Dama. A far calare il sipario sul match ci ha pensato la doppietta di Presta all'83' su rigore e all'85'. Con quella ottenuta oggi dalla Fiorentina sono quattro vittorie in cinque giornate e dodici punti in classifica per giovani viola. TUTTI I RISULTATI DELLA QUINTA GIORNATA DEL CAMPIONATO UNDER 17