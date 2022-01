Fiorentina, una lettrice di VN segnala una imprecisione sui biglietti

Spunta una imprecisione sui biglietti per le partite della Fiorentina? Una lettrice segnala ed esprime il proprio punto di vista

Perdonate il disturbo. Ci tenevo solo a segnalare che i biglietti acquistati tramite il rivenditore Ticketone.it riportano la necessità che il biglietto sia stampato in copia cartacea per poter accedere ai tornelli. Sono stata, invece, informata dalla biglietteria che ciò non è necessario, essendo possibile accedere col solo pdf del biglietto semplicemente ingrandendo il codice a barre all'accesso.

Sembra scontato, ma ho scoperto questa cosa per pura casualità. Ne deduco - ma magari mi sbaglio - di non essere l'unica ad avere continuato a stampare i biglietti fino ad ora, fedele ad una dicitura rivelatasi errata. Potrà sembrare irrilevante, ma penso che un minimo di attenzione al consumo e al conseguente spreco di carta sia necessario sia da parte di una società calcistica sempre attenta alle iniziative sociali in senso lato che da parte di un rivenditore diffuso su tutto il territorio nazionale. Del resto, il consumo di carta ha un impatto negativo sull'ambiente in molteplici modi, fra cui la produzione di grandi quantità di rifiuti e l'uso di preziose risorse naturali. Vi prego, dunque, di prestare attenzione a questa dicitura e rimuoverla, così da diffondere l'usanza negli acquirenti, e nello specifico nei tifosi Viola, di arrivare allo stadio in possesso del solo biglietto elettronico