Le ultimissime di formazione dal CS: Maleh scalpita, dubbi in attacco e difesa

Ancora qualche nodo da sciogliere sugli 11 che scenderanno in campo dal 1'

Dalle frequenze di Radio Bruno arrivano gli ultimi aggiornamenti per quel che riguarda le scelte di Italiano in vista di Fiorentina-Sampdoria in programma stasera alle 18:30. Il tecnico gigliato dovrebbe proporre un 11 non troppo diverso rispetto a quanto visto al Castellani. Quarta e Milenkovic formeranno il muro davanti a Terracciano con Capitan Biraghi che agirà sulla sinistra. Ballottaggio per quel che riguarda l'out di destra: Venuti è in vantaggio su Odriozola. Torreira, ovviamente, confermato in regia con Duncan e Bonaventura a fargli da scudieri. Occhio però a Maleh che sgomita per un posto da titolare. Capitolo attaccanti: Nico Gonzalez partirà di nuovo dall'inizio così come l'imprescindibile Vlahovic. Italiano ha un dubbio per quel che riguarda il terzo attaccante con Saponara che dovrebbe spuntarla su Sottil.