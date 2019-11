Fiorentina troppo “generosa”: le due gare che lasciano l’amaro in bocca

La classifica della Fiorentina? In linea con le aspettative di inizio stagione. I viola sono ottavi a due punti dal settimo posto, un rendimento da non disdegnare per una squadra rifondata completamente in estate e con molti giovani, anche se il tifoso sognava di essere ancora più avanti. Certo analizzando i punti persi per strada, qualche rimpianto c’è soprattutto in riferimento a due partite: la sconfitta col Genoa e il pareggio col Brescia. Due squadre che hanno recentemente cambiato allenatore per mancanza di risultati. E fa specie pensare che Andreazzoli abbia ottenuto la sua unica vittoria da mister rossoblu contro la Fiorentina (che era ancora un cantiere aperto alla seconda giornata) e che Corini abbia bloccato la squadra di Montella sullo 0-0, salvo poi perdere 7 delle altre 9 partite. Non hanno invece fallito i viola contro le altre tre squadre che sono già ricorse all’esonero dell’allenatore: vittorie di misura con Udinese e Sampdoria, successo netto contro il Milan (e decisivo per le sorti di Giampaolo).