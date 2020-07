Fiorentina – Avanti con Cutrone-Ribery con Chiesa in appoggio. Castrovilli è pronto a riprendersi il centrocampo con Duncan e Pulgar, anche se mettere in panchina questo Ghezzal non è semplice.

Torino – Il successo col Genoa ha affermato la formula con Verdi alle spalle di Zaza e Belotti. In difesa Izzo verso il rientro al posto di Lyanco. Ola Aina prova a candidarsi a sinistra.