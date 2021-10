Fiorentina-Spezia, i convocati: out Kokorin, riecco Cerofolini e c’è Egharevba

Italiano conterà su questi giocatori nella gara di domani

Ecco la lista dei giocatori a disposizione di Italiano per Fiorentina-Spezia, undicesima giornata di campionato: Kokorin, aggregato contro la Lazio, non figura nell'elenco, mentre ecco il primavera ex Chievo Egharevba e il ritorno di Michele Cerofolini dopo l'infortunio.