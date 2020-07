“Fiorentina, Spalletti è l’uomo giusto per puntare alla Champions”

Alessandro Pierini, ex giocatore dell’Udinese, ha rilasciato a Tuttomercatoweb.com alcune dichiarazioni sulla vittoria dei friulani a Roma. Quindi è stato interpellato anche sulla Fiorentina:

Ha sbagliato programmazione. Quando si cambia tecnico vuol dire che qualcosa si è sbagliato. Ora serve finir bene la stagione e poi azzerare tutto e partire con un progetto be preciso e con un tecnico che dia fiducia ed entusiasmo. L’allenatore a mio parere più giusto potrebbe essere Spalletti per esperienza e curriculum. Nei prossimi tre anni i viola dovranno lottare per la Champions”.