Fiorentina, sorrisi anche dalla giovanili. Vincono le formazioni Under 17 e 18

Si impongono anche le giovanili della Fiorentina

La Fiorentina ride anche con le giovanili. Le formazioni Under 17 e Under 18 oggi hanno esultato, vincendo i rispettivi impegni come riportato da Numeri Calcio.it

Gli Under 18 guidati da mister Papalato hanno rifilato tre goal alla Lazio nella gara di esordio al Bozzi. Ad aprire le marcature Aprili al 61' poi i goal di Bigozzi all'80' e Sene allo scadere; per la Lazio a segno Napolitano. Seconda vittoria consecutiva per gli Under 17 che dopo il Torino hanno battuto il Parma oggi per 2-1: i goal di Elia e Mignani consentono ai viola di restare a punteggio pieno in campionato (per gli ospiti a segno d'Ippolito),