Fiorentina, si torna in campo. A Udine il silenzio e le norme di sicurezza da rispettare

Domenica alle 18.00 la Fiorentina tornerà in campo contro l’Udinese. Lo farà nel silenzio conseguente alle porte chiuse, dovendo inoltre rispettare le norme previste dal governo. Il personale dello stadio sarà ridotto al minimo, i bambini non accompagneranno i calciatori in campo ad inizio gara. Tutti dovranno tossire nel braccio, non bere dalla stessa borraccia e un’altra serie di limitazioni. La società viola inoltre ha fermato le cene coi viola club e gli eventi dedicati ai tifosi per l’emergenza Corona virus. Lo scrive Repubblica.