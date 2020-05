Fiorentina, si riparte: oggi via ai test, da venerdì i primi allenamenti. Al centro sportivo sarà aperto solo il campo

La Fiorentina è pronta a ricominciare: a partire da oggi cominceranno i test a cura dello staff sanitario viola per verificare le condizioni di salute sui giocatori. I medici viola andranno a casa dei giocatori, nessuno potrà entrare al centro sportivo prima di essersi sottoposti alla analisi per verificare l’assenza del virus. Da venerdì, invece, via agli allenamenti: presso l’impianto viola sarà aperto solo il campo, le altre aree resteranno chiuse. I giocatori arriveranno già vestiti con le divise di allenamenti e non potranno essere più di quattro o cinque per turno di allenamenti. Lo scrive Il Corriere dello Sport che, sul giornale in edicola, riferisce altri particolari sulla ripresa.