Fiorentina-Sassuolo, il dato sugli spettatori presenti al Franchi

Oltre undicimila i biglietti emessi e 21.514 i tifosi presenti per il match odierno

Arrivato il dato sugli spettatori presenti all'Artemio Franchi quest'oggi per Fiorentina Sassuolo: 21.514 i tifosi paganti, per un incasso totale di Euro 338.685,51. I biglietti staccati per il match, invece, sono stati poco più di 11.000. Quella contro i neroverdi è l'ultima partita casalinga per i gigliati di questo 2021.