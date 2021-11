Fiorentina-Sampdoria, i convocati di D’Aversa: tanti assenti nei blucerchiati

Pioggia di assenti per D'Aversa verso la gara di domani con la Fiorentina

In vista della partita contro la Fiorentina in programma domani sera allo stadio Franchi, l’allenatore della Sampdoria, Roberto D’Aversa, ha diramato la lista dei calciatori convocati blucerchiati. Tanti assenti per D'Aversa non sarà presente Albin Ekdal, squalificato. Non ci saranno neanche Mohamed Ihattaren e gli infortunati Damsgaard, Depaoli, Torregrossa e Vieira.