Fiorentina-Salernitana: dopo Udine torna Ghersini

Davide Ghersini torna ad arbitrare la Fiorentina dopo averla incontrata a Udine dove Viola uscirono con i tre punti. Il suo profilo.

La Fiorentina questo pomeriggio ritrova Davide Ghersini di Genova che aveva arbitrato i viola nella vittoria di Udine. Il direttore di gara ligure non ha un curriculum prestigioso perché nel suo percorso non è riuscito mai a fare il salto definitivo dalla B alla A, ma adesso che l’Aia ha riunificato la Can A e B negli ultimi due anni ha avuto qualche opportunità in più . Questa è la sua quinta gara in stagione e la dobbiamo ritenere una designazione corretta vista la partita e la posizione di entrambe le squadre. Ghersini è un arbitro che cerca molto il dialogo con i calciatori, a volte anche troppo, e questo potrebbe fargli sfuggire di mano la gara se gli animi si dovessero surriscaldare. Nella gestione della gara ama lasciar giocare, ha comunque una buona personalità e questo depone a suo favore.