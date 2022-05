Fiorentina-Roma vale l’Europa, previsto un maxi esodo di tifosi giallorossi

I biglietti per il "formaggino" sono andati a ruba

Si prevede un'atmosfera delle grandi occasione per la sfida cruciale in chiave europea tra Fiorentina e Roma in programma il prossimo lunedì alle 20:45. Nonostante, infatti, il giorno scelto per questa gara è prevista una grande affluenza anche del popolo giallorosso che invaderà in massa il Franchi. Secondo quanto riporta il Tempo, in edicola questa, a cinque giorni dalla gara è già stato quasi esaurito lo spazio per il settore ospiti del Franchi. Saranno quindi 2.000 i tifosi romanisti presenti nel "formaggino" a sostenere la propria squadra.