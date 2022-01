Fiorentina, ricordi Salcedo? Sousa lo vuole al Flamengo

L'ex Fiorentina pronto a riabbracciare Sousa

Secondo quanto riportato dal quotidiano BolaVip, Paulo Sousa, attuale mister del Flamengo ed ex Fiorentina, avrebbe chiesto alla dirigenza brasiliana l'acquisto del difensore messicano Carlos Salcedo, con un triste passato in viola. L'ex allenatore gigliato conosce molto bene il centrale di proprietà del Tigres visto che lo ha avuto per una stagione proprio a Firenze. Il costo dell'operazione si aggira sui 500mila euro.