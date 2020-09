Fiorentina-Reggiana, si fa male Biraghi. Problemi alla caviglia per il laterale

Problemi per Cristiano Biraghi. Al minuto 22 del primo tempo il laterale mancino è uscito dal campo zoppicando insieme ai sanitari viola. L’ex Inter, nel corso dell’amichevole contro la Reggiana, ha accusato un problema alla caviglia destra a causa di un pestone subito vicino alla bandierina da un avversario. Al suo posto dentro Pol Lirola, che andrà ad agire sulla sinistra. Adesso starà ai fisioterapisti gigliati capire l’entità del problema. Piccolo campanello di allarme per Iachini in vista dell’esordio in campionato contro il Torino.

