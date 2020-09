Fiorentina-Reggiana, le formazioni ufficiali. Iachini prova l’undici anti-Toro

Ecco gli undici di Fiorentina e Reggiana che a partire dalle 18 si affronteranno in amichevole al Franchi. Il tecnico viola Beppe Iachini per la quarta gara pre-campionato si affida ai titolari, lanciando dal 1′ l’ultimo arrivato, Jack Bonaventura, e Cristiano Biraghi sulla sinistra. Nella posizione di regista, chance per Duncan, considerando che contro il Torino, tra una settimana, mancheranno Amrabat (squalificato) e quasi sicuramente Pulgar (reduce dal Covid).

Come sempre, restate aggiornati su ViolaNews per seguire il live del match.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Castrovilli, Duncan, Bonaventura, Biraghi; Ribery, Kouamè. All. Iachini.

REGGIANA: Cerofolini, Di Gennaro, Martinelli, Muratore, Rossi, Costa, Voltan, Zampano, Mazzocchi, Radrezza, Lunetta. All. Alvini.