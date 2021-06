Fiorentina, Ranieri la possibile chiave per arrivare a Italiano

Ranieri possibile contropartita per arrivare a Italiano: l'ultima idea della Fiorentina

Come riporta Tmw, il difensore della Fiorentina Luca Ranieri potrebbe essere la soluzione giusta per sbloccare la trattativa per mister Vincenzo Italiano. Il club gigliato e lo Spezia stanno cercando un accordo per il tecnico e l'ultima idea dei viola è quella di utilizzare Luca Ranieri, in prestito alla Spal nell'ultima stagione, come contropartita.