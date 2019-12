Fiorentina, provaci ancora: la prossima big da fermare è la Roma

Il Corriere dello Sport si sofferma anche sul momento di Montella. Il pareggio contro l’Inter ha riportato un po’ di tranquillità, ma è noto come l’allenatore sia sotto la lente di ingrandimento della società. Per migliorare ancora questo clima positivo, alla Fiorentina non resta che fermare un’altra big come la Roma. Con Inter e Juventus i viola hanno pareggiato, ma in carriera Montella ha spesso faticato conto i giallorossi. Appuntamento venerdì al Franchi.