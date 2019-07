Come testimoniano alcune storie Instagram dei calciatori della Fiorentina, la squadra viola è atterrata nella notte statunitense a Charlotte, in North Carolina, dove affronterà l’Arsenal nel secondo appuntamento dell’International Champions Cup. Ricordiamo che nella notte italiana, la truppa di Montella ha sconfitto 2-1 il Chivas Guadalajara a Chicago, in Illinois, grazie alle reti di Simeone e Sottil.

Le reti di Fiorentina-Chivas Guadalajara: