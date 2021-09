Fiorentina Primavera, al via la vendita libera per la gara contro il Sassuolo

I ragazzi di Aquilani sbarcano nuovamente al Franchi per la gara con il Sassuolo

Lunedì prossimo il Franchi riaprirà le porte accogliere la Fiorentina Primavera che alle 15 ospiterà il Sassuolo. Da oggi fino all'inizio della gara sarà aperta la vendita libera dei biglietti attraverso il sito ticketOne Per accedere allo stadio è ovviamente necessario il Green Pass. Tutti i biglietti per i settori aperti (Tribuna Vip, Tribuna d’Onore, Poltronissima, Tribuna Laterale, Parterre di Tribuna Centrale, Parterre di Tribuna Laterale) avranno il prezzo unico di 5 euro mentre gli Under 14 potranno accedere allo stadio gratuitamente.