Fiorentina, per l’attacco c’è anche El Shaarawy. Il contratto scade nel 2020

Fiorentina alle grandi manovre. Dopo l’arrivo della nuova proprietà americana, i viola sono pronti a rinnovarsi investendo sul mercato. Come scrive Tuttosport, tra i giocatori seguiti c’è anche El Shaarawy. L’attaccante è un vecchio pallino della Fiorentina e con il contratto in giallorosso che scadrà nel 2020, non è escluso un tentativo già in questa finestra di mercato.