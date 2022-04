Fiorentina, Pasqua dolcissima: mangiati punti a tutte le rivali, Atalanta staccata

E occhio al prossimo turno, sulla carta favorevole a Biraghi e compagni

Juventus, Roma e Lazio hanno pareggiato, l'Atalanta ha perso . Ciò significa che la Fiorentina ha guadagnato due punti su bianconeri, giallorossi e biancocelesti e tre sui nerazzurri. Peraltro, la squadra di Gasperini è l'unica che come Biraghi e compagni deve ancora recuperare una partita, dunque il vantaggio di cinque punti è reale e non potenziale. Al tempo stesso, il recupero con l'Udinese può consentire alla Fiorentina di scavalcare le due romane e mettersi in scia alla Juventus.

E attenzione al prossimo turno: la Juventus andrà al Mapei per sfidare il Sassuolo, la Roma andrà a far visita all'Inter, la Lazio ospiterà il Milan, l'Atalanta sarà di scena a Venezia. La Fiorentina, contro il fanalino di coda Salernitana, può rosicchiare altri punti e mettere la freccia per il sorpasso già prima del recupero con l'Udinese. Ma non corriamo troppo...