Fiorentina-Parma ore 15 dove vederla in tv e streaming

Fiorentina-Parma

Orario: 15.00

Canale tv: DAZN e DAZN1

Streaming: DAZN

La Fiorentina torna al Franchi dopo la sconfitta rimediata mercoledì nel match contro la Roma. Il Parma è invece reduce dal sconfitta casalinga contro la capolista Inter in cui ha lottato fino all’ultimo finendo però sconfitto per 2-1. Quello di questo pomeriggio è un vero e proprio match in chiave salvezza: la vittoria per la Fiorentina vorrebbe dire recuperar diverse posizioni in classifica e tenere lontana la quota retrocessione, il Parma cerca invece i punti per tentare una rincorsa difficilissima se non impossibile.

In diretta su Violanews.com e Radio Bruno

Coloro che fossero impossibilitati a seguire Fiorentina-Parma in tv o in streaming, hanno due altre opzioni per non perdersi un solo istante della sfida del Franchi: la diretta testuale proposta da Violanews.com, vi racconteremo tutte le fasi salienti del match e i vari eventi, dal calcio d’inizio fino al triplice fischio finale. Ovviamente c’è anche la classica radiocronaca in esclusiva per la Toscana di David Guetta su Radio Bruno