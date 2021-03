Fiorentina-Parma, le formazioni ufficiali: Prandelli punta su Eysseric, out Bonaventura

Alle 15 il fischio d’inizio di Fiorentina-Parma. Tutto pronto per la gara del “Franchi”, valida per la 26a giornata del campionato di Serie A. Cesare Prandelli deve rinunciare a tanti giocatori, soprattutto nel reparto offensivo. Out Kokorin, Ribery Castrovilli e Kouame. Assente Igor, nessuna sorpresa nel reparto arretrato col consueto terzetto: Milenkovic, Pezzella, Quarta. Jack Bonaventura recupera, ma va in panchina. Al suo posto il tecnico gigliato sceglie Borja Valero. Sugli esterni torna titolare Biraghi, mentre il ballottaggio sulla destra lo vince Malcuit. Scelto Eysseric, a supporto dell’unica punta Vlahovic.

D’Aversa invece disegna il suo Parma con un 4-3-3 in cui tornano titolari Gervinho e l’ex viola Laurini. Nonostante la grande abbondanza – numerica – nel reparto offensivo sarà Kucka ad agire da riferimento centrale, supportato proprio dall’ivoriano e da Karamoh. Panchina di “lusso” con Inglese, Man e Pellè.

Le formazioni ufficiali

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic , Pezzella, Martinez Quarta; Malcuit, Amrabat, Pulgar, Borja Valero, Biraghi; Eysseric, Vlahovic.

A disposizione: Terracciano, Rosati, Caceres, Maxi Olivera, Barreca, Venuti, Bianco, Bonaventura, Montiel, Callejon, Munteanu.

Allenatore: Cesare Prandelli

Parma (4-3-3): Sepe; Laurini, Bani, Iacoponi, Pezzella; Kurtic, Brugman, Hernani; Kucka; Karamoh, Gervinho.

A disposizione: Colombi, Gagliolo, Grassi, Pellè, Cyprien, Bruno Alves, Osorio, Mihaila, Brunetta, Busi, Inglese, Man.

Allenatore: Roberto D’Aversa