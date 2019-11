Fiorentina-Parma, le curiosità: quella serie negativa da interrompere e un Milenkovic da record

Il Parma ha vinto tre delle ultime quattro partite di Serie A contro la Fiorentina (1P), tanti successi quanti nelle precedenti 19. Fiorentina e Parma hanno pareggiato solo una delle ultime 15 gare di Serie A disputate al Franchi (2-2 nel 2013) – completano il parziale nove successi viola e cinque gialloblu.

Il Parma ha pareggiato 15 partite contro la Fiorentina in Serie A, solo con la Juventus ha diviso più volte la posta in palio (16). La Fiorentina ha vinto quattro delle ultime sei partite di Serie A (1N, 1P), tanti successi quanti nelle precedenti 35 gare nella competizione (18N, 13P). La Fiorentina ha perso due delle prime cinque partite casalinghe di questo campionato (2V, 1N), mentre nella scorsa Serie A la prima sconfitta interna per i viola era arrivata alla settima partita (4V, 2N).

Il Parma ha vinto tre delle ultime sei partite di campionato (1N, 2P), tanti successi quanti nelle precedenti 22 (7N, 12P). Il Parma ha vinto solo una delle ultime 13 trasferte in Serie A (5N, 7P), dopo aver ottenuto tre successi nelle precedenti cinque gare esterne nel massimo campionato (2P). Nessuna squadra ha concesso meno reti del Parma nell’ultima mezzora di gioco in questo campionato (due).

Nikola Milenkovic è il più giovane difensore ad aver segnato almeno tre gol nei top-5 campionati europei 2019/20. Il centrocampista del Parma Antonino Barillà ha fatto il suo esordio in Serie A proprio contro la Fiorentina, nel maggio 2006 con la maglia della Reggina.