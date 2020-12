Fiorentina Pack: un mondo di vantaggi per i tifosi viola

Linkem, operatore di telecomunicazioni presente su mercato dal 2001 e leader nel settore della banda ultralarga wireless, offre un servizio di navigazione internet veloce, senza fili, senza linea fissa e senza limiti.

A partire dalla stagione 2018/2019 ha associato il suo brand a quello della Fiorentina andando a supportare il settore giovanile viola in qualità prima di Partner of the Future e poi di Connecting Partner. Non solo questo: ha iniziato a proporre diverse offerte brandizzate dedicate proprio ai tifosi della Fiorentina. Con l’inizio di questa stagione Linkem ha rafforzato il proprio legame con la Fiorentina proponendo l’esclusivo prodotto FIORENTINA PACK, che , permette ai tifosi viola di restare connessi alla propria squadra del cuore seguendo i propri idoli anche da casa.

In cosa consiste il Fiorentina Pack? Puoi navigare su internet con Linkem senza linea fissa e senza limiti. Il tutto pagando solo 19,90€ al mese iva inclusa per il primo anno.

Insieme alla connessione il Fiorentina Pack consentirà, a tutti coloro che lo acquisteranno, di ricevere a casa l’esclusivo welcome kit che contiene il merchandising ufficiale di ACF Fiorentina, di ricevere anche contenuti digitali esclusivi realizzati ad hoc dal Club ed inoltre anche di avere la possibilità di partecipare a contest dedicati.

Tutti i tifosi viola della Toscana possono scegliere fino al 31 dicembre il Fiorentina pack cliccando direttamente qui

Riassumendo, il Fiorentina Pack comprende una connessione Linkem senza limiti e senza linea fissa con installazione rapida, uno sconto sul contributo di attivazione da 100€ a 49€, il welcome kit ACF Fiorentina con la sacca running viola con logo Joint Linkem/ACF, una sciarpa, una penna e notebook dell’ACF Fiorentina; la possibilità, come detto, di ricevere contenuti digitali realizzati ad hoc per i clienti Fiorentina Pack e la possibilità di partecipare a Contest dedicatiFiorentina.

*** Articolo sponsorizzato ***