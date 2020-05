“La Fiorentina non era mai stata così presente in Lega. Inizia una nuova fase”

Intervenuto a Radio Bruno Toscana, il giornalista del Corriere della Sera, Alessandro Bocci, ha parlato brevemente anche della presenza della Fiorentina in Lega Serie A:

Ieri alla riunione con la Figc e con i medici era presente anche il dottor Luca Pengue. Era tanto tempo, forse dieci anni, che il club viola non era così presente in Lega. E’ l’inizio di una nuova fase. La Fiorentina vuole diventare protagonista. E’ vero, servono lo stadio nuovo e una squadra forte, ma avere un ruolo in Lega è altrettanto importante.