Fiorentina-Napoli, le probabili formazioni: torna Ribery, Terracciano titolare

A meno di 48 ore dal match del Franchi ecco le possibili scelte dei 22 titolare da parte di Iachini e Gattuso.

La Fiorentina arriva all'appuntamento di domenica alle 12.30 con la serietà di una salvezza conquistata con una bella serie di 5 partite consecutive senza sconfitte, mentre il Napoli scende al Franchi forte di una squillante vittoria contro l'Udinese nell'ultimo turno e sempre in lotta per un posto in Champions League

Nella Fiorentina torna Ribery al fianco di Vlahovic. Tra i pali verso la conferma di Terracciano visti i problemi fisici di Dragowski. Possibile conferma per Igor, o con Pezzella e Milenkovic in difesa o al posto di Biraghi sulla fascia. Sulle fascia destra occhio a Venuti. A centrocampo Pulgar può rifiatare, possibile chance per Castrovilli con Amrabat e Bonaventura.

Sul versante partenopeo come scrive calcionapoli1926.it, rispetto al 5-1 con l’Udinese l’unica novità dovrebbe essere la staffetta a centrocampo tra Demme e Bakayoko. Poi in attacco il favorito per la fascia destra è Lozano su Politano e sulla sinistra ci sarà ancora ancora Hysaj. In porta difficile il rientro di Ospina con Meret che appare nettamente favorito. Infine per la difesa Koulibaly non andrà neppure in panchina.