Fiorentina-Montevarchi, le ufficiali: finalmente Gonzalez, out ancora Milenkovic

I titolari che scenderanno in campo

Seconda amichevole nel giro di poche ore per i ragazzi di Vincenzo Italiano dopo la vittoria ai rigori contro l'Espanyol. La Fiorentina scenderà in campo alle 11:00 nell'amichevole a porte chiuse contro il Montevarchi, formazione neo promossa in Serie C. Queste sono le scelte dell'allenatore Viola per l'XI titolare: