Fiorentina-Milan ore 18 dove vederla in tv e streaming

Fiorentina-Milan

Orario: 18.00

Canale tv: Sky calcio (canale 251)

Streaming: Sky go e Now tv

La Fiorentina dopo la trasferta di Benevento che ha fruttato tre punti importantissimi per il prosieguo della stagione torna al Franchi per una gara difficilissima contro il Milan dell’ex Pioli secondo in classifica appena eliminato dall’Europa League.

In diretta su Violanews.com e Radio Bruno

Coloro che fossero impossibilitati a seguire Fiorentina-Milan in tv o in streaming, hanno due altre opzioni per non perdersi un solo istante della sfida del Franchi: la diretta testuale proposta da Violanews.com, vi racconteremo tutte le fasi salienti del match e i vari eventi, dal calcio d’inizio fino al triplice fischio finale. Ovviamente c’è anche la classica radiocronaca in esclusiva per la Toscana di David Guetta su Radio Bruno