Fiorentina-Milan: Guida designazione a forte rischio

La designazione di Marco Guida per Fiorentina Milan è molto rischiosa, scopriamo il perché. Per il direttore di gara di Torre Annunziata è la settima gara in A per questa stagione, decisamente poco per un arbitro internazionale. Tutto nasce dalla prima gara da lui diretta quest’anno: Lazio Inter in cui Guida non uscì benissimo con 7 ammoniti e molte polemiche.

Non è stata fino adesso per lui una grandissima stagione, fino ad arrivare alle ultime due gare, ovvero Roma-Milan e Crotone-Torino nelle quali ancora una volta non ne è uscito benissimo. Insomma analizzando il percorso di Guida nella stagione e vista la posta in palio per le due squadre è una designazione molto rischiosa. Ci sono però delle valutazioni da fare, la prima è che in questa stagione è ancora tutto in ballo per cui Rizzoli non può provare più di tanto i giovani e la seconda invece riguarda le prove non esaltanti che stanno fornendo arbitri di esperienza come Massa e Guida ragion per cui forse il designatore è costretto a far di necessità virtù con quelli che sono a disposizione.