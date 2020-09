Nessuna sorpresa al Franchi in occasione della seconda uscita della Fiorentina di Iachini, che tra le mura di casa ha dominato e sconfitto per 5-0 la Lucchese grazie alle doppiette di Ribery e Kouame e a un’autorete. Nel complesso una prestazione soddisfacente da parte della Fiorentina, che ha creato tanto e con continuità facendo fatica, specie nel corso della prima frazione, a finalizzare le occasioni in area. Di seguito i più convincenti della gara tra i viola.

RIBERY

Inizia con il freno a mano tirato, abbassando la testa per un paio di dribbling non riusciti e nascondendosi tra le maglie della difesa avversaria. Poi viene fuori tutto insieme e indirizza la partita verso il binario giusto: colpisce un palo, primo vero squillo viola, segna l’1-0 approfittando di un contrasto fortunato, e nel secondo tempo mette a referto anche la doppietta personale. È il leader di questa squadra e non lo scopriamo certo stasera.

KOUAMÉ

Nel primo tempo si fa trovare spesso presente all’appuntamento con i cross di Lirola da una parte e Venuti dall’altra ma pecca in precisione; si rifà nel corso della ripresa, dove segna entrambi i due gol con cui chiude la sua serata. Il primo è un “classico” colpo di testa, suggerito da un preciso traversone di Duncan; il secondo invece è un colpo d’alta scuola: un mancino al volo chirurgico scagliato su assist di Lirola, che si insacca, imparabile, alle spalle di Coletta.

PEZZELLA

Non è da queste partite che si giudica il livello di un difensore come lui, ma merita comunque una menzione per l’attenzione con cui contiene Bitep e chiunque passi dalle sue parti. Quando è lontano dal pallone e sgravato da compiti di marcatura compensa con la voce: si fa sentire con i compagni per tutto il primo tempo. Sempre durante prima frazione di gioco colpisce anche un palo.

