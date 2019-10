Riportiamo di seguito il comunicato della Fiorentina a proposito della vendita dei biglietti in vista della prossima partita casalinga di Serie A: “ACF Fiorentina informa i propri tifosi che i biglietti per la gara contro la Lazio, in programma per domenica 27 ottobre alle ore 20:45, saranno in vendita a partire da lunedì 14 ottobre alle ore 10:00“.