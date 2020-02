Fiorentina, la paura retrocessione è tornata: serve la reazione, a giugno Rocco potrebbe fare la rivoluzione

Il Corriere dello Sport si sofferma sulla classifica che non sorride alla Fiorentina. Con Iachini sembrava arrivata la svolta ma la squadra è stata risucchiata nella zona paludosa. Commisso si aspettava un anno di transizione, ma con risultati migliori rispetto a quelli dello scorso anno e invece adesso sono pure peggiori. Contro Sampdoria e Milan, scrive il giornale, è la squadra che deve dare segnali di vita e tirarsi fuori dalla brutta situazione. Il presidente, in vista della prossima stagione, potrebbe valutare una rivoluzione totale se non dovessero arrivare subito risposte positive. Oggi sul banco degli imputati ci sono tutti, dai dirigenti all’allenatore e la squadra.