Fiorentina-Juventus, il profilo dell’arbitro Chiffi

Ecco chi è l'arbitro designato per dirigere Fiorentina-Juventus gara in cui la Fiorentina si gioca un posto in Europa.

La scelta del fischietto internazionale per questa gara ha un senso ben preciso: la Fiorentina si gioca un posto in Europa e per questo il designatore Rocchi ha preferito mandare al Franchi un arbitro con esperienza e con un certo numero di gare alle spalle. Considerando poi che Fiorentina-Juventus non è mai una sfida banale ha preferito una arbitro che lo facesse stare tranquillo.Daniele Chiffi ha diretto in questa stagione 15 gare in serie A e 5 in serie B per un totale di 20 gare con 81 cartellini gialli e 2 espulsioni. Nella gestione della gara è preciso e lineare, non ha molta personalità, però in campo si fa rispettare . Non accetta le proteste plateali, ma lo scambio di dialogo sì.