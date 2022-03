Fiorentina-Juventus, distribuiti 10.000 fischietti contro Vlahovic

Fischietti contro Vlahovic: l'iniziativa al Franchi

Si avvicina ulteriormente Fiorentina-Juventus, in programma alle ore 21 di stasera. Secondo quanto riportato da Rai Sport, fuori dallo stadio in questo momento è iniziata la distribuzione di 10.000 fischietti bianchi e rossi che diverranno protagonisti quando Vlahovic toccherà la sfera. Qualcosa di simile a quanto successo anche in occasione del ritorno di Salah al Franchi, quando l'egiziano si trasferì alla Roma.