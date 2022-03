Fiorentina-Juve: il dato sugli spettatori premia anche la TV

Fiorentina-Juventus è stata la terza partita più vista dell'anno sulle reti Mediaset, anche se meno dell'altra semifinale tra Milan ed Inter

Non solo in curva e sugli spalti, la partita del Franchi ha attirato l'attenzione di moltissimi appassionati di calcio. Fiorentina-Juventus, infatti, ha fatto registrare uno share del 24,7%, con ben 5.986.000 spettatori collegati su Canale 5. In particolare nel primo tempo 6.257.000 e il 24.3%, nel secondo 5.726.000 e il 25.2%. Il dato non ha superato quello del derby tra Milan e Inter, il più visto tra le due semifinali con 6.028.000 spettatori, pari al 23,9% di share. La gara del Franchi è stata la terza più vista in assoluto in questa stagione. Al primo posto la finale di Supercoppa Italiana vinta dai nerazzurri di Inzaghi proprio sulla Juventus.